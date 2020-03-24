Названы ТОП-5 продуктов для роста волос

24.03.2020, 11:53, Разное

Трихологи составили список из пяти обычных продуктов, которые положительно влияют на состав и состояние волос. Они считают, что самые простые продукты способны помочь восстановить нормальный рост.

В современном мире множество способов и химпрепаратов, которые, по советам специалистов, используют женщины для восстановления блеска и роста волос. Однако трихологи говорят, что можно помочь своей шевелюре с помощью обычных продуктов, которые есть у большинства в холодильнике.

Яйца являются первыми в списке полезных продуктов, так как в них содержится много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот. Когда в организме не хватает белка, то волосы ослабевают и выпадают.

Далее специалисты советуют есть ягоды. Они в своем составе имеют витамин С и антиоксиданты, они защищают волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами. Витамин С для организма нужен для выработки коллагена, который в свою очередь защищает волосы от ломкости.

Жирная рыба – лосось, сельдь и скумбрия улучшают рост волос за счет высокой концентрации жирных кислот омега-3. Было проведено исследование с участием 120 девушек, которые в своем рационе имели жирную рыбу. В результате оказалось, что у них волос стал толще и крепче.

Авокадо также назвали полезным для волос. В его составе есть полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом и способствует росту волос.

Креветки — это универсальный продукт для роста волос. В их составе есть белок, витамины группы В, цинк, железо и витамин D.