Лолита рассказала, как Филипп Киркоров спал у нее на коленях

24.03.2020, 11:53, Разное

Лолита Милявская не стремится представить свою жизнь образцом для подражания. В гостях у Насти Ивлеевой она откровенно пояснила о тех ошибках, которые были ею совершены.

Артистка считает, что неправильное решение или необдуманный поступок часто «аукаются» впоследствии. Отсутствие чувства самодостаточности привело к тому, что она решилась на брак с Дмитрием Ивановым. Известная певица испугалась одиночества в 45, подумав, что «это последний шанс». В шоковом состоянии она находилась и в момент разрыва отношений с обманувшим её человеком. Под влиянием психолога Милявская вернула уверенность в себя и смогла возродиться к новой жизни. Теперь она надеется, что более ответственно подойдет к выбору спутника, если решится на шестой брак. Негативный опыт помог певице разобраться в «глобальной ошибке», но главное — сделать из этого правильные выводы. И хотя процесс развода еще не завершен, Милявская надеется, что бывший муж станет для неё просто воспоминанием и предостережением на будущее.

А вот «грехи молодости», считает она, могут напоминать о себе слишком долго. Встреча с запрещенными препаратами в то время казалась элементом принадлежности к богеме, к так называемому «избранному кругу». И хотя сейчас можно посмеяться над тем, как почти двухметровый Филипп Киркоров уснул у ней на коленях, но относительность этого веселья с высоты прожитых лет понятна. Последствия для здоровья «аукаются», по словам певицы, до сих пор. Сожаления в данном случае не помогут. Утешает немного тот факт, что человек сумел вовремя остановиться и сохранить «потрясающую работу», возможность дарить радость людям. Кроме того, честно и без ненужного пафоса предостерегать их от того, чтобы не допускать подобных вещей в своей жизни.