 

Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем и частью Тихого океана

24.03.2020, 11:53, Новости дня

Минобороны сообщило, что два российских ракетоносца Ту-95МС провели полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Продолжительность полета составила более девяти часов, на некоторых этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали японские истрабители F-2.

В январе сообщалось, что В 2020 году в российскую армию планируют передать шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС.



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