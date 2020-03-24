 

ЦБ посоветовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема денег

24.03.2020, 11:48, Новости дня

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил Центробанк.

«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», – передает РИА «Новости» сообщение Банка России.

Также, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете именно безналичной формы оплаты товаров и услуг – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

Ранее специалисты Роскачества рекомендовали заказывать продукты через онлайн-сервис доставки в связи со вспышкой коронавируса. При этом они рассказали о правилах безопасности при заказе продуктов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Трогательное объявление о пропаже котика умилило горожан

19.02 / Автоновости: Genesis анонсировал выход нового Genesis G80

08.02 / Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

17.02 / В Украине будет создано Госагентство спорта, его возглавит президент федерации каратэ – Бородянский

22.02 / В Иране от коронавируса умерли пять человек – СМИ

12.03 / ТПП исключила возможность отсутствия продуктов в РФ из-за коронавируса

12.03 / Pornub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии

20.03 / Десятки задержаний с применением газа: власти Москвы раскапывают радиоактивный могильник для прокладки шоссе

18.03 / Губернатор Ломбардии – жителям региона: Оставайтесь дома! Скоро мы уже не сможем помочь заболевшим

06.03 / Путин заявил, что сменяемость власти в России нужно обеспечивать, когда страна наберет “побольше ресурсов всяких, жирка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска