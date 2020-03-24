ЦБ посоветовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема денег

24.03.2020, 11:48, Новости дня

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил Центробанк.

«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», – передает РИА «Новости» сообщение Банка России.

Также, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете именно безналичной формы оплаты товаров и услуг – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

Ранее специалисты Роскачества рекомендовали заказывать продукты через онлайн-сервис доставки в связи со вспышкой коронавируса. При этом они рассказали о правилах безопасности при заказе продуктов.