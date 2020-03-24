 

Стивен Мнучин: меры по стимулированию экономики США могут быть согласованы во вторник

24.03.2020, 11:38, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин и лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразили уверенность в том, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о масштабном пакете мер по стимулированию экономики, который застопорился в Сенате.

Участники переговоров в понедельник достигли значительного прогресса по пакету стимулирующих мер объемом 2 триллиона долларов, который пользуется поддержкой обеих партий, но не пришли к окончательному соглашению, как надеялись, сообщили Мнучин и Шумер в беседе с журналистами.

«Остается пара нерешенных вопросов, – сказал Мнучин незадолго до полуночи. – Мы очень надеемся, что сможем урегулировать их завтра».

Ни он, ни Шумер не вдавались в подробности относительно оставшихся препятствий.



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