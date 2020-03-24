 

Кыргызстан ввел чрезвычайное положение в трех городах и трех районах

24.03.2020, 11:38, Новости дня

Кыргызстан ввел во вторник чрезвычайное положение в трех крупнейших городах страны, включая столицу Бишкек.

Это позволяет властям заблокировать их, после того как число случаев коронавируса в этой центральноазиатской стране за день более чем удвоилось.

Кроме Бишкека, Оша и Джалал-Абада, чрезвычайное положение также введено в трех областных районах, что позволит принимать такие меры, как запрет на увольнения и введение комендантского часа, сообщило правительство.

Граничащая с Китаем страна Центральной Азии сообщила во вторник о 42 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции, при том что днем ранее их было всего 16.



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