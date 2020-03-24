Рамзан Кадыров из-за коронавируса закрыл в Чечне кафе и рестораны

24.03.2020, 11:37, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус, пишут “Кавказ. Реалии”.

“Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и пр. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей. В наиболее людных местах исключение делается для нескольких заведений, чтобы гости города могли поесть. Одновременно во всех ресторанах работают службы доставки”, – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также обратился к родителям с просьбой не посещать с детьми торговые центры. Пожилых людей Кадыров призвал без особой необходимости не покидать квартиры и дома.

Как отмечают очевидцы, кафе в Грозном закрывались на карантин стремительно – “даже не дали доесть последнее блюдо”.

Отмечается, что о карантине стало известно в полдень, “доработать последний день не дали никому”. Впрочем, очевидцы пишут, что исключение, которое, по словам главы Чечни, делается для “нескольких заведений”, касается в первую очередь ресторана “Париж”, принадлежащего дочери Кадырова Айшат.

Как ранее сообщали “Кавказ.Реалии”, COVID-19​ выявлен у троих жителей Чечни, прибывших из Турции.