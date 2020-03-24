 

Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании жесткого карантина

24.03.2020, 11:37, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает русская служба ВВС.

С сегодняшнего дня британцы могут выходить на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях – для покупки продуктов и товаров первой необходимости, занятий спортом не чаще раза в день и только в одиночку или с членами семьи. Выходить также можно по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Работать будут только продуктовые магазины.

Полиция будет штрафовать тех, кто не соблюдает правила.

“Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей”, – подчеркнул Джонсон.

Будут закрыты все спортивные и детские площадки, религиозные учреждения. Отменяются все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

“Через три недели мы посмотрим и, возможно, ослабим эти меры, если обстоятельства позволят”, – подчеркнул британский премьер. 

“Без огромных национальных усилий по сдерживанию этого вируса настанет момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится с ним. Просто не хватит аппаратов искусственного дыхания, не хватит мест в реанимации, не хватит врачей и медсестер. И, как мы уже видели на примере других стран, у которых тоже отличные системы здравоохранения, настал весьма опасный момент”, – сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобританию ждут тяжелые времена и потери, и отметил, что видит выход в возвращении в систему здравоохранения бывших медиков, ускорении исследований по созданию лекарства и вакцины от вируса и в закупке миллионов наборов для проведения анализов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 381 499 человек. 16 557 человек стали жертвами COVID-19, 101 794 – излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В Великобритании число заболевших достигло 6726, умерли 336 человек, вылечились 140.



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