Предварительные потери Киева из-за коронавируса составляют около 1 млрд гривен

24.03.2020, 11:37, Новости дня

Согласно проведенным подсчетам, потери городского бюджета столицы из-за эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил мэр Киева Виталий Кличко 22 марта в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни, второй – уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики”, – сказал Кличко.

По его словам, цифра потерь в 1 млрд грн может увеличиваться.

“Мы не можем прогнозировать, насколько долго будет длиться карантин”, – добавил мэр.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 84 случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Заболевание, вызванное новым вирусом, “нельзя называть “смертельным”, летальность составляет около 3,4%”, сообщается на сайте covid19.com.ua, который запустило украинское правительство. ВОЗ подчеркивает: сведения о COVID‑19 еще не полны. Как правило, коронавирусная инфекция COVID‑19 протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста. 21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса (обновляются), во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тыс. человек, более 16 тыс. умерли, более 100 тыс. – излечились.