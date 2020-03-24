 

Рада планирует собраться на внеочередное заседание 26 марта, депутаты будут в спецодежде

24.03.2020, 11:37, Новости дня

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверт, 26 марта. Об этом со ссылкой на источники сообщило несколько СМИ, в том числе “Радіо Свобода” и УНИАН. 

По данным собеседников УНИАН, утром заседание с участием президента Украины Владимира Зеленского проведет фракция “Слуги народа”, а после обеда депутаты начнут рассмотрение законопроектов в сессионном зале. Главной темой заседания будут антикоронавирусние законопроекты.

На время проведения внеочередного заседания депутатов могут обеспечить спецодеждой, выяснило “Радіо Свобода”. Однако о каких конкретно средствах защиты идет речь, пока неизвестно. 

Народный депутат от “Слуги народа” Юрий Камельчук 23 марта в эфире телеканала ZIK тоже заявил, что заседание может быть назначено на 26 марта.

“Есть информация, что, скорее всего, Верховная Рада соберется в четверг. Наверное, это будет днем”, – сказал Камельчук, уточнив, что пока это предварительные данные. 

Источники “Радіо Свобода” утверждают, что минимум 20% фракции “Слуга народа” не хотят принимать участие во внеочередном заседании из-за ситуации  с распространением коронавируса среди депутатов Верховной Рады (коронавирус подтвержден минимум у двух депутатов –  парламентария из группы “Довіра” Сергея Шахова и представителя “Слуги народа” Руслана Горбенко). 

22 марта спикер парламента Дмитрий Разумков подтвердил, что подготовка к внеочередному заседанию Рады проводится, но не уточнил, когда именно оно может состояться. 

17–20 марта и 31 марта – 3 апреля Верховная Рада должна была проводить пленарные сессии, но из-за карантина депутаты решили работать в комитетах. 

17 марта Рада уже собиралась на внеочередное заседание, чтобы принять законопроекты, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, и ряд кадровых вопросов.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук уже подал законопроект, который предлагает во время карантина проводить заседания парламента в режиме видеоконференции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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