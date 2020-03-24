В России подскочили продажи презервативов

24.03.2020, 11:34, Новости дня

С начала 2020 года на треть увеличилось количество приобретенных россиянами контрацептивов.

На треть увеличились продажи презервативов с начала года. Такую статистику приводит аналитическая компания DSM Group. По данным экспертов компании, за 11 недель 2020 года прирост составил 31,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Только за последнюю неделю россияне приобрели 589 тысяч пачек презервативов, тогда как этот показатель в минувшем году составлял 477 тысяч упаковок.

Помимо количественного прироста увеличилось и количество денег, которые выкладывали за контрацептивы. Так, за неделю на этот интимный товар потратили 161 миллионов рублей. Для сравнения – неделя безопасного секса в 2019 году влетела россиянам в 122 миллионов рублей.

Примечательно, что ранее в Сети ходила расхожая шутка по поводу карантина. Пользователи шутили, что теперь то точно у людей появится время для секса. И как в воду глядели.

Однако при покупке такого количества контрацептивов вряд ли будет решена демографическая проблема, высказываются скептики. Впрочем, понять людей можно: паника, которая охватила мир в последнее время из-за пандемии, не позволяет строить планы на далекую перспективу.