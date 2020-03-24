Премьер Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина во время эпидемии

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24.03.2020, 11:34, Новости дня

В срок до 25 марта Минюсту России, МВД и Минэкономразвития поручено представить предложения по данному вопросу.

Глава правительства России Михаил Мишустин дал распоряжение ужесточить ответственность за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса. На сайте кабинета министров сообщается, что в срок до 25 марта Минюст России, МВД и Минэкономразвития обязаны представить предложения по этому вопросу. 

На сегодняшний день установлено, что многие россияне пренебрегают 14-дневным карантином после возвращения из других стран. Уже сейчас за несоблюдение режима самоизоляции предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, а также принудительная госпитализация.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила премьер-министру : «Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально». Михаил Мишустин инициативу поддержал.

Напомним, что ранее Мишустин уволил главу Роскомнадзора Михаила Жарова.

Ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Заражены более 381 тысяч человек, свыше 16500 скончались. Однако COVID-19 возможно победить, это доказал Китай, где число новых заболеваний практически не растет, а ставший очагом эпидемии город Ухань уже выходит из блокады.

В России число заболеваний перевалило за 440 человек. Не обходится и без парадоксальных ситуаций – так на Ставрополье главный инфекционист края Ирина Санникова не стала соблюдать карантин, вернувшись из Испании. В итоге врач оказалась в больнице в тяжелом состоянии, предварительно заразив более 10 человек. Санникову уволили, против нее возбуждено уголовное дело.

В Москве распоряжением мэра Сергея Собянина введен обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих рядом тяжелых заболеваний.



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