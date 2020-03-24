Кроссовер Ford Bronco Sport предложит новые турбомоторы

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24.03.2020, 11:31, Новости дня

Известная компания Ford анонсировала скорый выход возрожденного внедорожника Bronco Sport.

Данный автомобиль сможет похвастаться совершенно новым мотором, который никогда ранее не использовался. Вместе с тем официальная премьера Bronco Sport состоится уже на выставке в Детройте, однако есть вероятность переноса мероприятия из-за вспышки коронавируса. В базовом исполнении данный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 183 л.с. мощности.

Также сообщается, что в более дорогом исполнении внедорожник Bronco Sport получит 2-литровый двигатель на 253 л.с. мощности. В зависимости от предпочтений, производитель выпустит в продажу комплектации с передним и полным приводом. Новинка Bronco Sport получит систему стабилизации, климат-контроль, и ряд других опций.



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