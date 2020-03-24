Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe засветился на фото

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24.03.2020, 11:31, Новости дня

В Сети опубликовали шпионские снимки нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, который уже в мае начнут серийно выпускать.

Вместе с тем первые кадры данного автомобиля опубликовали еще в начале 2020 года во время тестовых испытаний. По снимкам не составит труда определить что Hyundai Santa Fe получит стильные задние фонари, модернизированную головную оптику, а также усовершенствованные бампера. Кроме того, здесь существенные изменения коснулись оформления салона, который имеет отдельный блок климат-контроля, новую центральную панель, а также кнопочный переключатель передач.

Производитель пока не называет никаких подробностей о Hyundai Santa Fe, однако известно, что здесь предложат помимо бензиновых комплектаций, гибридный кроссовер с возможностью подключения к Сети.



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