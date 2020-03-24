Volkswagen приостановит сборку автомобилей в Калуге и в Нижнем Новгороде

24.03.2020, 11:31, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen объявила о временной приостановке работы заводов в Нижнем Новгороде и в Калуге.

Причина данного решения состоит в том, что на предприятиях сосредоточено недостаточное количество требуемых компонентов для выпуска новой техники. Заявлено, что остановка работы заводов пройдет в период с 30 марта по 10 апреля. Вместе с тем персонал предприятий продолжит получать заработную плату, как это предусмотрено действующим законодательством.

В свою очередь, эксперты не исключают, что поставки недостающих элементов и компонентов к технике могут произойти еще позже, а потому заводам предстоит существенно увеличить сроки приостановления деятельности, что негативно может отразиться на общей работе.