Политолог: Стихами о Крыме Шнуров лишает себя победы на выборах

24.03.2020, 11:30, Новости дня

«Крайний либерализм – это маргинальная ниша. С таким подходом, какие бы Шнуров стихи не писал, он не пройдет пятипроцентный барьер», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя стихотворение музыканта и политика Сергея Шнурова о «никем не признанном» Крыме.

«Сергей Шнуров – политик неопытный, он совершает ошибки. Его неопытность проявляется в том, что он говорит. Шнуров живет в мире своих представлений о реальности и судит о людях по себе, что лишний раз свидетельствует не только о его политической, но и психической, личностной незрелости», – полагает профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«Шнуров думает, что если окружающая его тусовка считает Крым украинским – то и весь мир думает также. Он не в состоянии понять, что 99% граждан России, в том числе значительная часть либералов, выступают за российский Крым. Но Шнуров по неопытности декларирует свою точку зрения, что приведет к мощнейшему сужению его электорального поля», – спрогнозировал Матвейчев.

«Например, Навальный тоже против российского Крыма, но он избегает эту тему, понимая что лучше говорить о коррупции, о Сирии, об экономике, в которой он ничего не понимает, и так далее. Но о Крыме Навальный предпочитает молчать. Это подтверждение того, что он хотя бы опытный политик. А Шнур по неопытности разболтал все, что у него было в голове», – подчеркнул собеседник.

«Очевидно, что крайний несистемный либерализм, который поддерживает менее 1% населения, – это маргинальная ниша. С таким бэкграундом и с таким подходом, какие бы Шнуров стихи не писал, он не пройдет пятипроцентный барьер и лишает себя победы на выборах. Кроме того, своими действиями он топит Партию роста и вредит ей», – констатировал Матвейчев.

По его словам, партии уже сейчас следует избавиться от Шнурова. «Члены и электорат партии, как объединение предпринимателей и экономистов, видят, что действия Шнурова идут вразрез с партийной идеологией. Эти люди не являются транснациональными олигархами, они готовы вести бизнес в Крыму. Но теперь партия становится для них зашкваром. Я думаю, ряд серьезных людей могут даже покинуть партию после таких инцидентов», – заключил Матвейчев.

Ранее музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, написал стихотворение о «никем не признанном» Крыме. Оно начинается со строк «Крым наш, теперь чего же боле./Никем не признанный, но ваш».

Далее он жалуется на то, что люди, которые отказываются признать воссоединение Крыма и России, подвергаются критике. Шнуров пишет про «рабское единство и строй фальшивых голосов». Стихотворение также содержит нецензурную лексику.

Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» на вопрос ведущей Тины Канделаки «Крым – наш?», Шнуров ответил: «Поживем – увидим».

Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета, и каковы его «слабые места». Об изменениях в регионе рассказывали и сами жители. Кроме того, следует отметить, что ряд стран, несмотря на давление со стороны Запада, признали воссоединение Крыма и России.