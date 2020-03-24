Политолог оценил инициативу «Агоры» о помощи «пострадавшим» от ограничений из-за коронавируса

24.03.2020, 11:30, Новости дня

Политолог Алексей Мухин оценил инициативу международной правозащитной организации «Агора» по открытию штаба помощи людям, которые «пострадали» от вводимых властями ограничений на фоне коронавируса.

Мухин написал в Facebook, что «Агора» «активно развивает «правозащитную помощь» гражданам, не согласным с ограничениями, которые вводят власти (карантином, принудительной госпитализацией заболевших и т.д.), по сути, препятствуя и пытаясь заблокировать усилия по организации комплекса мер по распространению коронавирусной инфекции».

«Это как? Для чего? В ответ заводится традиционная песня о защите прав человека», – добавил он.

Политолог напомнил, что «у подавляющей части общества есть право не заболеть и есть право, чтобы не заболели родственники», и права этого большинства «просто попираются во имя, не надо обольщаться, грантовой поддержки извне и во имя раскрутки на трагических событиях разных брендов».

Ранее «Новая газета» сообщала, что международная правозащитная организация «Агора» открыла оперативный штаб помощи для людей, которые столкнулись «с проблемами из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса». Это, в частности, граждане, которых «принудительно госпитализировали» и штрафовали за нарушение карантина.

Ранее в правительстве РФ поручили представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.