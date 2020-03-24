В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств

24.03.2020, 11:30, Разное

В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств. Разработчики планируют и дальше улучшать её для охвата ещё большего количества смартфонов и планшетов.

Выход операционной системы Android 10 существенно расширил возможности для улучшения фирменной оболочки Huawei EMUI и осенью 2019 года вышла десятая версия программного обеспечения. На сегодняшний день уже более 100 млн устройств работают с ней и это число продолжает увеличиваться. Таким образом распространение улучшений для системы продвигается небывалыми темпами. Изначально EMUI 10 можно было установить только на флагманский Huawei Mate 30, но сейчас оболочка доступна обладателям 33 фирменных моделей китайского бренда.

На отметке 100 млн устройств в Huawei не намерены ограничиваться. Аналитики уверены, что распространение EMUI продолжиться, ведь разработчики постарались учесть все пожелания пользователей при создании улучшения операционной системы. В частности, благодаря оболочке пользователи нескольких устройств могут одновременно работать с файлами как на компьютере, так и на телефоне и быстро переносить информацию с одного экрана на другой с минимальными задержками.