Глава ФРБ Сент-Луиса: нет смысла говорить о рецессии в условиях пандемии

24.03.2020, 11:28, Новости дня

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не стоит "измерять температуру" американской экономики до конца второго квартала.

Нет смысла говорить о рецессии в экономике в условиях пандемии, поскольку власти намеренно сокращают деловую активность, чтобы остановить распространение коронавируса, написал Буллард в блоге на сайте ФРБ Сент-Луиса.

"В частности, в этой ситуации неуместно говорить об "экономических стимулах", направленных на увеличение производства или создание нового спроса", — добавил Буллард. Вместо этого, по его словам, власти должны стремиться "сохранить всех целыми".

1 июля может быть хорошим временем, чтобы оценить состояние экономики, считает глава ФРБ Сент-Луиса.

"Есть реальная вероятность, что к этому времени потребности общественного здравоохранения будут сокращены, что позволит органам здравоохранения ослабить сдерживание экономической активности в США", — отметил он.

Сейчас, по его словам, ситуация остается неустойчивой, и прогнозы могут меняться в зависимости от событий в ближайшие дни и недели.

Ранее Буллард предупредил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во втором квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, при этом ВВП США может сократиться на 50%.

Федеральная резервная система США в понедельник сообщила, что она намерена покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии. Американский центробанк также объявил о ряде новых программах кредитования на сумму 300 миллиардов долларов.