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24.03.2020, 11:28, Новости дня

На Дальний Восток перебросят новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей". Об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на газету "Известия".

Как уточняется, Тихоокеанскому флоту (ТОФ) передадут пять подлодок. Возможно, позже на Дальний Восток будет отправлена еще одна.

Как отмечается, дальневосточный подводный ядерный арсенал фактически был утрачен в 1990-х годах, и теперь Минобороны начало его восстанавливать. Военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что в составе ТОФ была одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту. В советское время подводные лодки базировались в Приморье и на Камчатке.

В составе Северного флота сохраняется группировка кораблей 667БДРМ "Дельфин". Эти шесть АПЛ сегодня — основа морской составляющей стратегической ядерной триады. Постоянно проходит их модернизация, так что прослужат они еще долго, отметил Болтенков.

На борту "Борея" и "Борея-А" — до 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с дальностью полета более девяти тысяч километров. Перехват ракет представляет для потенциальных противников серьезную проблему, уточнил эксперт.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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