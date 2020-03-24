The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

24.03.2020, 11:28, Новости дня

Почти пятая часть всего населения Земли (1,7 миллиарда человек) находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такие цифры приводит британское издание The Guardian.

Также газета приводит данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из которых следует, что мир ожидает критически важная неделя с точки зрения распространения вируса. Так, показатель в первые 100 тысяч заболевших был достигнут за 67 дней, а последние 100 тысяч случаев произошли всего за четыре дня.

Всего в мире зафиксировано почти 378,7 тысячи случаев заражения. От заболевания, вызванного коронавирусом, скончались более 16,5 тысячи человек, почти 101 тысяча вылечились.

Великобритания одной из последних ввела ограничения в связи с распространением COVID-19. Премьер-министр государства Борис Джонсон, выступив с обращением к нации, призвал жителей оставаться дома, выходить только за продуктами и в аптеку. Если кто-то тренируется на свежем воздухе, им рекомендовано заниматься только раз в день и в одиночестве. Ходить на работу британцам советуют только "в случае крайней необходимости".

Тем временем в китайской провинции, где была зафиксирована первая вспышка вызванной коронавирусом пневмонии, готовятся отменить ограничения на передвижение. Ожидается, что их снимут 25 марта по всей провинции, кроме города Ухань, где ограничения продлятся до 8 апреля.