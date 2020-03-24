 

Мнение: Спортсмены против автомобилистов

24.03.2020, 11:18, Разное

Тяжёлое видео из Британии (прикреплено к посту). Дама попыталась проехать по улице, по которой бежал марафон, и спортсмены обошлись с ней не очень-то дружелюбно. Обстучали машину, обругали грязными словами пенсионерку.

Автолюбительница пыталась сказать, что она является инвалидом, что про марафон её никто не предупреждал, и что она просто пытается попасть к себе домой, однако оправдания вызвали только смех у следящих за порядком охранников.

Позже выяснилось, что дама была не обычным пенсионером, а директором «Плимут Прайда», организации продвигающей ЛГБТ-ценности в Плимуте:

https://prideinplymouth.org.uk/

Также миссис Пайн — действующий поэт, она обличает гомофобов в стихах:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5757143/Pensioner-66-drove-car-path-half-marathon-says-stupid-thing-do.html

Как объяснила активистка, она занервничала, оказавшись в ловушке из-за перекрытого района и дорог с односторонним движением. Ей оставалось или смиренно терпеть в машине, срывая тем самым назначенную встречу, где её ждали другие люди, или попытаться аккуратно проехать сквозь нестройные ряды спортсменов-любителей. Миссис Пайн извинилась и пообещала на будущее быть более законопослушной, а также внимательно следить за всеми новостями о спортивных событиях в городе.

Я не знаю, за кого мне тут болеть.

С одной стороны, миссис Пайн грубо нарушила правила дорожного движения, въехала на улицу, которая фактически стала пешеходной. С другой стороны, марафонцы создали серьёзные проблемы большому количеству людей, сорвали кучу деловых и личных встреч. Как справедливо замечают в комментариях, для подобных праздников существуют парки и стадионы.

Как полагаете, коллеги, кто прав?

Источник: Место для дискуссий



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