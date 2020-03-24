Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Лаосе

24.03.2020, 11:16, Новости дня

Первые два случая инфицирования коронавирусом нового типа выявлены в Лаосе.

Об этом информирует министерство здравоохранения страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.