 

Бжания официально признан победителем выборов в Абхазии

24.03.2020, 11:16, Новости дня

Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания победил на президентских выборах в первом туре с результатом 56,5% голосов, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

«Оглашаются окончательные итоги голосования на выборах президента Республики Абхазия, прошедших 22 марта. Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей», – передает ТАСС слова Гогия, зачитавшего итоговое решение.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее половины голосов избирателей, пришедших на участки.

В воскресенье кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах.

Во вторник Гогоя заявил, что кандидат от оппозиции Аслан Бжания по итогам прошедших в Абхазии 22 марта президентских выборов набрал 56,5% голосов избирателей и избран главой республики.



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