 

Губернатор Воронежской области уволил чиновницу из-за скандала с детскими путевками

24.03.2020, 11:16, Новости дня

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил директора управления соцзащиты Воробьевского района, сотрудники которого отправляли отдыхать своих детей в санаторий на выделенные путевки для больных и малоимущих детей.

Гусев на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что лично погрузился в ситуацию с путевками и разобрался в ней. 

«Сотрудники местного управления соцзащиты подумали, что могут отправить своих детей на отдых по льготным путевкам вне очереди. В то время как действительно нуждающиеся в этом ребята ждут такие путевки годами. Я не позволю никому, тем более в непростой период, наживаться на чужих проблемах», – сообщил губернатор. 

Он подчеркнул, что директор управления соцзащиты Воробьевского района уже уволена, а в муниципалитет выехала комиссия с проверкой. 

«Если вина остальных причастных вскроется, они тоже будут уволены. Также свою проверку начал и Следственный комитет», – сообщил Гусев.

 

Ранее прокуратура Воронежской области выяснила, что в 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий Ялты путевок получили дети чиновников. Для этого они подделали отказы нуждающихся детей, которым полагались путевки. Власти Воронежской области пообещали уволить чиновников в случае подтверждения информация. 



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