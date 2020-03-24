 

Мнение: Органчик

24.03.2020, 11:10, Разное

Лукашенко объявил о том, что Россия будет поставлять в Белоруссию нефть на условиях Белоруссии – с премией в 5 долларов за тонну. Благодарить Лукашенко за это нужно, конечно, Сечина, который обрушил цены на нефть во всем мире и загнал российскую отрасль в катастрофу. Возможно, фатальную. Филолог на нефти – это примерно как медведь на воеводстве.

Однако теперь у Белоруссии появился выбор. Саудовская Аравия предлагает на российском заднем дворе свою нефть по совершенно сногшибательным ценам и условиям. И неожиданная покладистость Кремля, скорее всего, вызвана вполне банальным обстоятельством – тут не до захвата чужих рынков думать надо, а как бы удержать хоть что-то свое.

То, что думать нужно головой – совет в сторону наших кремлевских совершенно бессмысленный. Она у них в основном для парадных портретов, а думают они каким-то другим органом. Органчиком. Все-таки Михаил Евграфович – великий писатель. Да и власть у нас сотни лет одна и та же – тупая и бестолковая.

Источник: Эль Мюрид



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