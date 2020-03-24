 

Ксения Бородина показала глубокое декольте и тонкую талию

24.03.2020, 11:09, Разное

Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина показала глубокое декольте и тонкую талию. Соответствующее видео ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта.
37-летняя ведущая Ксения Бородина, занимающаяся онлайн-шопингом в условиях карантина, предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Обычно она отдает предпочтение городскому шику, сочетая между собой остромодные тренды. В этот раз знаменитость выбрала женственный образ, в котором давно не появлялась на публике, – лавандовое платье с короткими рукавами и достаточно глубоким декольте. Широкий черный пояс подчеркнул тонкую талию ведущей «Дома-2».

Стоит отметить, что Instagram-подписчикам пришел по душе не только женственный образ Ксении Бородиной, но и её шикарная фигура. Дизайнерский наряд сел на ведущую лучше, нежели на любую модель.



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