Лолита Милявская из-за коронавируса не может развестись с мужем

24.03.2020, 11:09, Разное

Судебное заседание по делу о разводе Дмитрия Иванова и Лолиты Милявской, которое ранее назначили на 27 марта, отменили в связи с коронавирусом. Рассмотрение важного для певицы вопроса отложили на неопределенный срок.

Осенью Лолита Милявская решила развестись спустя девять лет совместной жизни с наставником по фитнесу Дмитрием Ивановым. Она узнала, что ее спутник завел роман на стороне и захотела добиться признания брака фиктивным, чтобы лишить мужа всего, что он получил во время совместной жизни с популярной исполнительницей. Правозащитник Милявской Сергей Жорин отметил, что в прежние времена наставник был женат на женщине, старше его на 19 лет. Якобы это помогло ему получить гражданство России.

Развести супругов планировалось 13 марта, но мероприятие отменили. Дмитрий Иванов пожаловался на адвоката, обвинив его в несоблюдении норм прохождения карантина, который ввели для предотвращения распространения коронавируса. Тренер обратился в суд, потребовав проверить юриста на отсутствие у него опасной болезни. После этого Сергея Жорина попросили не посещать заседание, назначенное на 27 марта. Недавно появились сведения, что и это мероприятие отложили. Причиной этому стали карантинные меры, из-за которых закрыли судебные инстанции. Несмотря на это, Лолита Милявская чувствует себя разведенной и успела пообщаться с Анастасией Ивлеевой, с которой обсудила свою жизнь после разлуки с Дмитрием Ивановым.