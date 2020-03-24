 

МИД отреагировал на решение США сократить помощь Афганистану

24.03.2020, 11:08, Новости дня

Россия считает правильным решение США продолжить вывод войск из Афганистана, при этом сокращении помощи этой стране со стороны Вашингтона является инструментом давления, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Это такой инструмент давления на обе стороны: имеется в виду Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которых Помпео не сумел примирить. Они, судя по всему, не приняли те предложения, которые им были сделаны, если это происходило, ну это такой жест раздражения», – цитирует РИА «Новости» Кабулова.

По его словам, «жизнь покажет, что сработает, а что не сработает» с точки зрения эффективности принятого в США решения.

«Вновь призываем все ответственные политические силы ИРА во имя интересов многострадального афганского народа отложить в сторону противоречия и сформировать общепризнанную администрацию», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что решение США продолжить вывод войск из Афганистана является правильным, поскольку их присутствие там все равно не играет стабилизирующей роли.

«А каким образом они стабилизирующую роль играют? Да никаким. Поэтому есть они там или нет… По крайней мере их присутствие ничего позитивного не вносит. Поэтому они разумно поступают, что продолжают выполнять взятые на себя обязательства по американо-талибскому соглашению в Дохе», – подчеркнул Кабулов.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что после провала в Афганистане переговоров по созданию «инклюзивного правительства» американская помощь сокращается на 1 млрд долларов. 

Напомним, Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

06.02 / Чистая прибыль французской Total сократилась в 2019 году на 2%

05.03 / Объявлена дата начала продаж Haval H5 в России

19.02 / Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72

19.02 / МГУ занял пятое место среди университетов развивающихся стран по версии Times Higher Education

18.02 / Всемирная федерация керлинга решила отдать чемпионат мира России

18.03 / В ЛНР рассказали о мерах по противодействию коронавирусу

21.02 / Диссертационный совет лишил степени доктора наук замглавы Минздрава Сергея Краевого

21.02 / Преодолена коррупция на топ-уровне, уменьшены платежки, запущены дешевые кредиты – Гончарук отчитался перед Радой

10.02 / Более половины россиян одобряют служебные романы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска