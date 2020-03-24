МИД отреагировал на решение США сократить помощь Афганистану

24.03.2020, 11:08, Новости дня

Россия считает правильным решение США продолжить вывод войск из Афганистана, при этом сокращении помощи этой стране со стороны Вашингтона является инструментом давления, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Это такой инструмент давления на обе стороны: имеется в виду Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которых Помпео не сумел примирить. Они, судя по всему, не приняли те предложения, которые им были сделаны, если это происходило, ну это такой жест раздражения», – цитирует РИА «Новости» Кабулова.

По его словам, «жизнь покажет, что сработает, а что не сработает» с точки зрения эффективности принятого в США решения.

«Вновь призываем все ответственные политические силы ИРА во имя интересов многострадального афганского народа отложить в сторону противоречия и сформировать общепризнанную администрацию», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что решение США продолжить вывод войск из Афганистана является правильным, поскольку их присутствие там все равно не играет стабилизирующей роли.

«А каким образом они стабилизирующую роль играют? Да никаким. Поэтому есть они там или нет… По крайней мере их присутствие ничего позитивного не вносит. Поэтому они разумно поступают, что продолжают выполнять взятые на себя обязательства по американо-талибскому соглашению в Дохе», – подчеркнул Кабулов.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что после провала в Афганистане переговоров по созданию «инклюзивного правительства» американская помощь сокращается на 1 млрд долларов.

Напомним, Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.