Решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио будет принято в течение нескольких дней

24.03.2020, 11:08, Новости дня

Окончательное решение о переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято в течение нескольких дней, сообщают источники в Международном олимпийском комитете (МОК).

По информации источника, во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию. Причиной для возможного переноса или отмены Игр в Токио является пандемия нового коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее источник в Олимпийском комитете Греции сообщил, что окончательные решения будут приняты на заседании Оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением.