Дональд Трамп: США создавались не для того, чтобы в них всё позакрывалось

24.03.2020, 11:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп просигнализировал о своём намерении в ближайшем будущем «осторожно возобновить» экономическую деятельность в Штатах, пишет The Hill. В частности, он заявил, что США создавались не для того, чтобы в них всё позакрывалось.



Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне коронавируса его администрация продолжит работать над тем, чтобы позволить экономикам штатов «осторожно возобновить» деятельность в подходящее для этого время, пишет The Hill.

Он также добавил, что Соединённые Штаты создавались не для того, чтобы в них всё закрывалось.

«Наши эксперты в области общественного здравоохранения — а они у нас потрясающие — изучают болезнь и её вариации по всей стране, и мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые протоколы, которые позволят местным экономикам осторожно возобновить свою деятельность в надлежащее время, — сообщил Трамп. — Наша страна была построена не для того, чтобы в ней всё позакрывалось».

Это заявление прозвучало через неделю после того, как глава Белого дома озвучил для американской общественности рекомендации по социальному дистанцированию. Нынешние слова Трампа — определённый сигнал о том, что он в ближайшем будущем намерен ослабить эти рекомендации для определённых территорий США.

Как напоминает издание, на данный момент коронавирус, которым заразились более 40 тыс. американцев, оказывает болезненное влияние на американскую экономику, вынуждая компании закрываться и провоцируя массовые сокращения персонала, отмечает The Hill.