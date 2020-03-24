 

Российских призывников могут отправить на карантин

24.03.2020, 10:55, Разное

Председатель президиума “Офицеров России” генерал-майор Сергей Липовой допустил, что российских призывников могут отправить на карантин. По его словам, в армии для этого есть все необходимые условия, сообщает Национальная служба новостей.

Липовой отметил, что карантин для военнослужащих продлится от одной до двух недель. Он затронет лиц, заступивших на службу в весенний призыв, который начнется 1 апреля и продлится до 15 апреля, пишет URA.ru.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране не будут переносить из-за коронавируса.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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