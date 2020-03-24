 

В России могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса

24.03.2020, 10:55, Разное

Рекомендации регулятора касаются исключительно мер предосторожности, которые должны помочь соблюсти все необходимые профилактические меры в условиях распространения коронавируса. Об ограничении хождения наличных денег в стране речи не идет.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, теоретически, наличные могут служить каналом передачи болезни. В связи с этим Центробанк рекомендовал российским банкам выдерживать наличные перед их выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы или терминалы в течение срока, необходимого для гарантированной гибели вируса. Согласно данным специалистов, продолжительность жизни коронавируса COVID-19 на бумаге составляет от трех до четырех дней.

Сам ЦБ перед тем, как выдать деньги банкам, выдерживает их по меньшей мере 14 дней с момента поступления. Опасность же могут представлять те наличные, которые кредитные организации получают от своих клиентов.

С этим связано и предложение ограничить выдачу наличных в тех банкоматах, которые предусматривают рециркуляцию средств. То есть деньги, которые люди вносят в терминалы предложили отделить от средств, которые они с них снимают. Также в Центральном Банке посоветовали регулярно проводить регулярную дезинфекцию банкоматов.

Отметим, ранее Росботребнадзор сообщал, что наиболее безопасны с точки зрения защищенности от передачи коронавируса, бесконтактные платежи. Однако даже в этом случае необходимо помнить об элементарных мерах предосторожности – не трогать лицо грязными руками и не забывать протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Мар 2020 в 9:13 PDT



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