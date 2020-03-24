Мнение: Китайцы о Зое Космодемьянской

24.03.2020, 10:54, Разное

Сегодня Пекинское ТВ опубликовало программу, посвящённую подвигу нашей Зое Космодемьянской.

Хочу обратить внимание на слова, сказанные с 34:22 минуты. Данный отрывок, как показатель пропагандистско-агитационной работы, нынче проводимой в КНР, представляят интерес:

16 февраля 1942 года Зое было присвоено звание Героя СССР. Этим самым советский народ признал твёрдость её моральных качеств, – она достойна звания Героя. А за тем, через 50 лет после её смерти, её опять возвели на эшафот. В этот раз палачами стали её же соотечественники, которых она однажды поклялась защищать. С их легкой руки образ Зои с грохотом слетел с пьедестала. Уничтоженной оказалась не только героическая Зоя. Подвиг Матросова также предстал не более как пропагандистская ложь властей (того времени). Даже Ленин у них, и тот стал «немецким шпионом». Преданные патриоты-защитники Родины были низвергнуты, их жертвенные поступки высмеяны. Вслед за свержением героев, рухнула идейная основа целого народа, а за тем и их государство.

Некоторое время назад в наших сми в погоне за «лайками» начали сомневаться в подвиге Цю Шаоюня (китайский народный доброволец, вызвавший огонь на себя во время Корейской войны, прим. моё) […] Недопустимо, чтобы используя приёмчики исторического нигилизма отрицался подвиг и марали грязью героев. Только уважая наших героев и павших борцов мы сможем преодолеть трудности и прорваться вперёд.

Остаётся пожелать китайским товарищам успехов в патриотической работе и удач по выявлению гайдаров, познеров, сванидз, млечиных на ранних стадиях.

Прямая ссылка https://www.youtube.com/watch?v=YXlqGRqYm2M на передачу ютюб-канала Пекинского ТВ, ставьте лайки, поддержите пекинских работников агитационного фронта!