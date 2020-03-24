Ученые обнаружили в метеоритах следы сверхпроводящего материала

24.03.2020, 10:53, Разное

Ученые обнаружили следы сверхпроводящего материала в двух метеоритах. При этом они ответили, что данное открытие очень необычно.

Метеориты могут содержать широкий спектр материальных фаз из-за экстремальных условий, обнаруженных в космосе. Они являются идеальными кандидатами для поиска естественной сверхпроводимости. Хотя из-за их химически неоднородной природы и мельчайших сверхпроводящих фаз, обнаружение рендеринга становится затруднительным. В недавнем исследовании исследователи из UC San Diego и Brookhaven Laboratory в Нью-Йорке использовали метод сверхчувствительной магнитной поля модулированной микроволновой спектроскопии (MFMMS) и изучали образцы метеоритов. Они определили наличие сверхпроводящего материала в двух метеоритах: Mundrabilla и GRA 95205.

Mundrabilla – это богатый сульфидами железа метеорит из класса, образованного после плавления в астероидных ядрах и очень медленного охлаждения. GRA 95205 – является метеоритом уреилита, редким каменистым куском с уникальным минеральным составом, который подвергся тяжелым ударам во время его формирования.

Ученые охарактеризовали фазы метеоритов как сплавы свинца, олова и Индия (самого мягкого нещелочного металла). Марк Тиеменс, выдающийся профессор химии и биохимии в Университете Сан-Диего, рассказал: “Метеориты с экстремальными условиями образования идеально подходят для наблюдения экзотических химических видов, таких как сверхпроводники — материалы, которые проводят электричество или транспортируют электроны без сопротивления. Однако уникальность сверхпроводящих материалов, происходящих на этих внеземных [малых] планетах, очевидна”. Сверхпроводящие зерна были найдены во фрагменте метеорита Мундрабилла, первая идентификация внеземных сверхпроводящих зерен.

Иван Шуллер, выдающийся профессор кафедры физики с опытом работы в области сверхпроводимости и нейроморфных вычислений в Университете Сан-Диего, рассказал, что сверхпроводимость в естественных образцах чрезвычайно необычна. Естественно собранные материалы не являются фазово-чистыми материалами. Даже простейший сверхпроводящий минерал, свинец, очень редко встречается в своей родной форме.

Данное исследование было поддержано управлением научных исследований ВВС США и UC San Diego Chancellors Associates. Министерство энергетики США поддержало работу по трансмиссионной электронной микроскопии в компании BNL, отделе фундаментальной энергетики, отделе материаловедения и машиностроения, пишет techexplorist.com.