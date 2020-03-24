 

Вулкан Эребус в Антарктиде поможет изучить миры Солнечной системы

24.03.2020, 10:53, Разное

На Земле обнаружили место, благодаря которому исследователи могут изучить ледяные миры в Солнечной системе. Им является расположенный в Антарктиде вулкан Эребус.
Важной особенность вулкана Эребуса является наличие в его кратере озера из лавы. Научные сотрудники космического агентства NASA ныне намерены организовать и снарядить экспедицию в Антарктиду. Они хотят спуститься в жерло команду исследователей вместе со специальным оборудованием. Специалисты предполагают, что именно данный вулкан окажет им существенную помощь в изучении устройства ледяных миров в пределах Солнечной системы.

Высота Эребуса составляет почти 3800 метров, а диаметр кратера достигает 805 метров. Геологическое образование по-прежнему остается горячим, несмотря на незначительный температурный показатель полуострова Росси. Еще в Древней Греции были уверены, что данный вулкан скрывает бесконечный мрак в самом себе, к тому же под поверхностью смог сохраниться уникальный мир. Речь в том, что газы, выбрасываемые Эребусом, повлияли на появление пещер в горе, и сейчас они укрыты ледяной корой. В последнее время в этих формированиях начали замечать микроорганизмы, что свидетельствует о возможности найти формы жизни на ледяных спутниках.

Эребус является наиболее южным действующим вулканом на планете, он второй по высоте Антарктиды. Регулярную активность исследователи наблюдают с начала 70-х годов. Американские специалисты основали там станцию мониторинга за вулканом. Объект находится на распутье разломов земной коры, из которых время от времени исходят сильнейшие выбросы глубинных газов, пишет v-kosmose.com.



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