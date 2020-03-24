Российский рынок акций вырос на улучшении настроений инвесторов
24.03.2020, 10:48, Новости дня
Российский рынок акций растет на 4,8-7% на улучшении настроений инвесторов и укреплении рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника рос на 4,76% – до 2360,65 пункта, индекс РТС – на 7,07% – до 946,26 пункта, передает РИА «Новости».
Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 1 рубль – 78,6 рубля.
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