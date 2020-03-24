 

Трубоукладчик проекта «Северный поток – 2» снова сменил курс

24.03.2020, 10:48, Новости дня

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», снова изменило маршрут и теперь направляется в порт Кейптаун в ЮАР, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

По расчетам порталов, в Кейптаун «Академик Черский» должен прибыть 27 марта, передает РИА «Новости».

Ранее судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», также сменило курс.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В Белоруссии предъявили обвинение двум россиянам по делу о взрывах на салюте в Минске

03.02 / При взлете у Boeing со 128 пассажирами разрушилось шасси, он четыре часа кружил над Мадридом, вырабатывая топливо

05.02 / 65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил “смертельный” рейтинг актеров

04.02 / Федор Смолов: надеюсь, помогу “Сельте” остаться в Ла Лиге

15.02 / Корреспондент ВГТРК пробрался туда, куда мечтают попасть все репортеры

04.02 / Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

18.03 / Предупреждающий о видеофиксации знак появится на дорогах

20.02 / Зарплата Зеленского за месяц составила 28 тысяч гривен

08.02 / Чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома

18.02 / В России предлагают наделить экс-президентов неприкосновенностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска