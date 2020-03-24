 

ФСО начнет защишать органы госвласти от опасных инфекций

24.03.2020, 10:48, Новости дня

Федеральная служба охраны разработала проект постановления правительства, согласно которому будет обеспечивать биологическую и химическую безопасность органов государственной власти.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В проекте отмечается, что ФСО будет обеспечивать защиту объектов государственной охраны и охраняемых объектов от воздействия опасных биологических агентов и химических веществ. 

Также ведомство будет участвовать в разработке предложений по предупреждению и нейтрализации этих угроз, в пределах своих полномочий организовывать взаимодействие органов госвласти и координировать их работу.

Уточняется, что в числу основных биологических угроз относится возникновение и распространение новых или известных инфекций, опасных для людей.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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