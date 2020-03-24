Экс-футболист “Зенита” Халк женился на племяннице бывшей жены

24.03.2020, 10:45, Разное

Бразильский футболист, экс-нападающий российского клуба “Зенит” и нынешний капитан китайского клуба “Шанхай СИПГ” Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, женился во второй раз. Избранницей 33-летнего спортсмена стала Камила Анжело – 31-летняя племянница его бывшей жены Иран, которая старше Камилы на 10 лет.

Халк и Камила Анжело По версии газеты Infobae, Халк и Камила поженились в оперативном режиме из-за того, что девушке нужна была виза для нахождения в Китае. Футболист уже сменил статус в соцсетях на “женат”, а ранее пара была замечена с обручальными кольцами на пальцах. По сообщению инсайдеров, Халк и Камила встречаются с октября прошлого года, а летом прошлого года спортсмен развелся с женой после 12 лет брака.

Халк позвонил родителям и брату Камилы. Он сказал правду и поговорил с семьей. Они начали встречаться в октябре. Халк сам обнародовал информацию, потому что ему нечего скрывать. Его позиция прозрачна, он хочет избежать ложных злонамеренных комментариев,

– прокомментировал тогда ситуацию представитель Халка. С бывшей женой, Иран, Халк познакомился не в бразильском штате Параиба, откуда оба родом, а в Японии, где она работала моделью, а он играл в футбол.

Столкнулись в магазине, где продавались бразильские продукты. Она что-то рассматривала на прилавке. Была с подругой, которая меня узнала. Крикнула: “Эй, Параиба”. Иран обернулась, поразилась: “Параиба? Я тоже оттуда!” Представляете, познакомились на краю света, хотя в Бразилии жили в пятнадцати минутах езды! Так началась дружба. Потом перешедшая в любовь”.

У Халка и Иран два родных сына – Иан и Тьяго, а в 2016-м они удочерили девочку Алиси. По сообщению СМИ, Иран с детьми покинула Китай, где с 2016 года выступает Халк, в середине декабря прошлого рода. Расставание далось ей нелегко, ведь, “когда-то Камила была ее любимой племянницей”.

Камила и Иран Халк с детьми Халк и Камила Анжело