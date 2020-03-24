Скоропостижно скончался первый возлюбленный Дженнифер Лопес, с которым она встречалась 10 лет

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24.03.2020, 10:45, Разное

Первым о смерти Дэвида Круза сообщил TMZ cо ссылкой на его девушку, 18-летнюю Ису. Она же дала порталу эксклюзивный комментарий:

Он был добрым и любящим. Он никогда ни за что не держался и всегда был очень открытым… Он был преданным отцом, он помог поднять на ноги своего пасынка. Он любил Yankees и Knicks. Он любил ходить со мной в театр. Больше всего я любила семейные свидания, когда мы с детьми куда-то выбирались. Любое наше общение он заканчивал словами: “Я люблю тебя”.

По информации журналистов, Дэвид скончался в клинике на Манхэттене в ночь с понедельника на вторник от сердечного приступа – мужчина долго боролся с болезнью сердца.

О жизни Дэвида известно крайне мало, последние годы он работал автомехаником в Нью-Йорке. Широкой аудитории он более всего знаком по отношениям с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Дэвид был первым бойфрендом начинающей звезды: они познакомились еще в средней школе в середине 1980-х, когда ей было 15 лет, а ему – 16. Между подростками завязались романтические отношения, и несмотря на то что мать Лопес была недовольна избранником дочери, их роман продлился ни много ни мало 10 лет. Пара объявила о расставании в 1995 году – Дэвид не выдержал растущей популярности возлюбленной. Однако им удалось остаться друзьями, и Дженнифер не раз упоминала его в своих интервью как “друга, который знает ее лучше, чем кто-либо еще”.

Дэвид Круз и Дженнифер Лопес в начале 1990-хКликните на фото для просмотра галереи

Эти отношения стали самыми продолжительными у певицы: ни один из ее будущих мужей – Охани Ноа, Крис Джадд и Марк Энтони – не был с ней дольше чем Дэвид. Сейчас Дженнифер Лопес помолвлена со спортсменом Алексом Родригесом – в марте прошлого года он сделал ей предложение руки и сердца на берегу океана. Влюбленные лично поделились этой новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки. Вместе они растят троих дочерей и сына от предыдущих браков, общих детей у них нет. Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Свадьбу пара планирует сыграть этим летом.



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