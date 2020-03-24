В Москве начался процесс над Полом Уиланом

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24.03.2020, 10:41, Новости дня

МОСКВА – В Москве начался долгожданный судебный процесс над бывшим американским морским пехотинцем, которого обвиняют в шпионаже.

Американские власти утверждают, что Россия не представила доказательств в деле о шпионаже, которое стало дополнительным раздражителем в и без того непростых отношениях между двумя странами.

50-летний Пол Уилан был арестован агентами ФСБ в конце декабря 2018 года, после того как он якобы получил секретные материалы на компьютерной флешке в отеле в центре Москвы.

Уилан неоднократно отвергал эти обвинения.

Бывший морской пехотинец, который кроме американского гражданства имеет британский, канадский и ирландский паспорта, также утверждает, что с ним плохо обращались и отказывали в медицинской помощи во время содержания под стражей.

Посол США в России Джон Салливан в понедельник присоединился к своим коллегам из Великобритании и Ирландии в зале суда, где председательствующий судья разрешил им коротко поговорить с Уиланом перед тем, как перевести заседание в закрытый режим, что является стандартной российской практикой в «совершенно секретных» делах о шпионаже.

«Для меня, американца и посла США, печально видеть сегодня гражданина моей страны в такой ситуации: с нерешенными серьезными проблемами со здоровьем и без каких-либо доказательств, обосновывающих его нахождение в заключении вот уже более года, без связи с семьей, несмотря на неоднократные его и мои запросы, адресованные российскому правительству», – сказал Салливан после выхода из суда в заявлении для прессы.

«Я надеюсь, что по мере продвижения этого разбирательства мы увидим честный и прозрачный судебный процесс, – добавил он. – Любой человек, гражданин любой страны мира это заслуживает».

В свою очередь МИД России обвинил Уилана в симулировании болезни что, по словам ведомства, является частью его подготовки в качестве офицера разведки и тактикой, к которой он прибегает после того как его якобы взяли с поличным российские спецслужбы.

В случае признания виновным по предъявленным ему обвинениям, Уилану грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Российские адвокаты Уилана Ольга Карлова и Владимир Жеребенков пообещали организовать энергичную защиту.

Выступая перед журналистами, Жеребенков заявил, что он намерен вызвать не менее десятка свидетелей – россиян, с которыми Уилан контактировал во время многочисленных визитов в Российскую Федерацию за последние годы.

Юристы Уилана также дали понять, что они планируют вызвать для дачи показаний сотрудников посольства, что, по их словам, докажет невиновность Уилана по обвинениям в шпионаже.

«Мы будем просить допросить посольства, чтобы доказать, что Уилан физически не мог быть разведчиком, являясь гражданином четырех стран», – заявил Жеребенков, согласно информагентству «Интерфакс».

«Это просто невозможно», – добавил он.



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