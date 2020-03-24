 

Опрос: 75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

24.03.2020, 10:41, Новости дня

Три четверти россиян (75 процентов) считают советскую эпоху лучшей в истории страны. 18 процентов респондентов не согласны с этим суждением. Это следует из данных опроса «Левада-центра», выдержки из которого публикуют сегодня «Ведомости».

Словосочетание «советская эпоха» чаще ассоциируется у опрошенных со стабильностью и уверенностью в будущем (16 процентов ответов), хорошей жизнью в стране (15 процентов) и личной жизнью – детством, молодостью, родителями (11 процентов).Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоминают 4 процента опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях – по 1 по одному проценту.

65 процентов россиян сожалеют о распаде СССР,столько же считают, что его можно было избежать. 26 процентов опрошенных выразили противоположное мнение по обоим вопросам. При этом половина сожалеющих о развале СССР говорят, что они расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе, 49 процентов жалеют о разрушении единой экономической системы, более трети – о возросшем взаимном недоверии и ожесточенности.

Однако «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз» хотят немногим более четверти россиян (28 процентов). Более половины опрошенных (58 процентов) выступают за «собственный, особый путь» развития страны, а каждый десятый считает, что России следует ориентироваться на европейский вариант.

  • Радио «Свобода»

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