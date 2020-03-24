“Турбулентные времена”. В Кабмине рассказали о госдолге Украины

24.03.2020, 10:41, Новости дня

Несмотря на новые вызовы, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики, сообщила 24 марта пресс-служба правительства.

“Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %”, – сказано в сообщении.

Правительство подчеркивает, что, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов Украины продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Вечером 23 марта в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV Шмыгаль заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

“Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами”, – сказал премьер-министр.

В соответствии с государственным бюджетом, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

В январе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился на 1,1% до $83,43 млрд из-за девальвации национальной валюты.