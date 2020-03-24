 

Люди с избыточным весом больше подвержены заразиться коронавирусом

24.03.2020, 10:30, Разное

Ученые продолжают исследовать вирус COVID-19 и последние результаты показали, что в группы высокого риска, кроме пожилых, входят и люди с избыточным весом и ожирением.
На фоне новой вспышки коронавируса врачи и эксперты в области здравоохранения провели новые исследования и обнаружили, что некоторые группы людей подвергаются более высокому риску развития тяжелой болезни COVID-19. К выявленным группам относятся:

1. Лица старше 65 лет, проживающие в учреждениях длительного пребывания или домах престарелых, имеющие сопутствующие заболевания, такие как хронические заболевания легких, среднетяжелая и тяжелая астма, болезни сердца, диабет, почечная недостаточность, болезни печени, а также лица с ослабленным иммунитетом, в том числе проходящие лечение рака.

2. Беременные женщины

3. Люди с избыточным весом и страдающие от ожирения

Как сообщается, 7 из 10 пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии в Соединенном Королевстве с коронавирусом, были теми, кто страдает ожирением или избыточным весом. Команда из Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии изучила все случаи поступления в реанимационные отделения. Они подробно рассмотрели первых 196 пациентов, которые были помещены в реанимацию, и обнаружили, что с тяжелым заболеванием было 63, а 7 из 10 случаев были мужчинами.

Людям с тяжелым ожирением было рекомендовано оставить работу и самостоятельно изолироваться, поскольку они подвергаются высокому риску развития COVID-19. Также известно, что в прошлом люди с ожирением чаще страдали тяжелыми осложнениями от инфекций, в том числе от гриппа, пишет news-medical.net.



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