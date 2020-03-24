В Краснодаре по нацпроекту «Здравоохранение» начали строить корпус детской краевой больницы

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24.03.2020, 10:30, Новости дня

Лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы начали строить по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Возведение нового здания ДККБ по улице Площадь Победы в кубанской столице находится на особом контроле регионального департамента строительства, говорится в сообщении на официальном сайте Краснодарского края.

«Строительно-монтажные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Фундамент здания уже готов, ведутся монолитные работы. На объекте работают 114 человек, привлечена спецтехника», – сообщил глава ведомства Владимир Вареха по итогам поездки.

Сейчас ведущее детское медучреждение региона располагается в 12 устаревших корпусах, в основном приспособленных.

В связи с дефицитом площадей и плохим состоянием отдельных зданий было принято решение о строительстве нового корпуса. В прошлом году край получил софинансирование из федерального бюджета.

По проекту в корпусе разместится стационар на 460 коек. Он будет состоять из хирургических и онкологических отделений, приемного отделения с противошоковой палатой, хирургического блока с современными операционными, блока с отделением переливания крови, станцией криоконсервации и всех необходимых подразделений для трансплантации костного мозга, реанимационного и административного комплексов.

Площадь корпуса составит 46,4 тыс. кв. метров. С его открытием общее число коек ДККБ увеличится до 1 тыс.087. Запуск нового корпуса позволит оказывать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь, которой раньше в крае не было.

На этот год в строительство корпуса планируется вложить 2,5 млрд рублей, из которых 606,4 млн – средства краевого бюджета. На следующий год предусмотрено 1,7 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.



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