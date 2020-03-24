 

Вдову Олега Яковлева могут выселить принудительно из квартиры музыканта

24.03.2020, 10:30, Разное

Вдову участника популярного музыкального коллектива «Иванушки International» Олега Яковлева Александру Куцевол выселят принудительно из жилья бывшего мужа. Все имущество он переписал другим людям.
Певец Олег Яковлев скончался от пневмонии в 2017 году. После смерти музыканта его вдова Александра Куцевол продолжала жить в его квартире. Как оказалось, все свое и имущество певец завещал напарнику по бизнесу и другу юности Роману Радову и племяннице Татьяне. Для его возлюбленной это стало настоящим шоком. Куцевол прежде подавала документы, по которым будто бы они были расписаны с артистом. Спустя время выяснилось, что эти бумаги девушка подделала и выезжать из квартиры она не собирается. Знакомая умершего вокалиста «Иванушек»

Евгения Кириченко заявила, что правозащитник Романа Радова и Татьяны вскоре получит исполнительный лист, благодаря чему приставы выселят силой Александру Куцевол из жилья. Судебное дело по оспариванию завещания она проиграла.

Олег Яковлев выступал в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 годы. В 1997 году участвовал в записи диска «Твои письма», снимался в клипе «Кукла». В марте 2013 года прекратил выступать в коллективе, хотя официально продолжал в ней числиться.



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