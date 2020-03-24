Россиянка рассказала о «настоящей войне» в Испании
24.03.2020, 10:30, Новости дня
Россиянка, которая сейчас живет на юге Испании в Андалусии, рассказала о ситуации в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По ее словам, в последнее время возникает ощущение, что жители Испании оказались в условиях настоящей войны, передает «Ридус».
«У нас люди, зараженные коронавирусом, находятся на полной изоляции от посторонних, то есть врачи не пускают даже родственников к ним попрощаться, к умирающим. <…> близкий тебе человек умирает в одиночестве, а потом даже похорон нельзя, их сразу кремируют», – рассказала россиянка.
Кроме того, по словам женщины, жителей Испании призывают писать прощальные письма больным с тяжелыми осложнениями.
«А еще не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще пока справляются, но так как наплыв будет еще больше, и госпиталя переполнены. Больные просто в коридорах сидят один на одном. Все реанимации забиты», – добавляет Ольга.
По ее словам, в ситуации, когда приходится выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ, врачи делают выбор в пользу более молодых пациентов.
«Мы как на войне. У нас весь медперсонал подвержен инфекции, и они на первой линии фронта. У нас медсестры уже умирают. У нас умерло подряд двое полицейских. Им было 38 и 37 лет. Мужики. У них ни патологий, никаких хронических заболеваний не было. Эмоционально очень тяжело жить в такой обстановке», – добавила она.
Ранее сообщалось, что в Мадриде большой торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») начнут частично использовать в качестве морга для хранения тел умерших из-за коронавируса.
В Испании от коронавируса умерли почти 400 человек. Испания – в числе лидеров по количеству заболевших и умерших от коронавируса.
Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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