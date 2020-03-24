Ученые из Германии нашли способ остановить распространение коронавируса

24.03.2020, 10:30, Разное

Ученые из Германии нашли способ остановить распространение коронавируса в организме человека. Несмотря на это, как отметили научные сотрудники, о лекарстве пока говорить рано.

Исследователи из Любекского университета под руководством Линлина Чжана и Рольфа Хильгендфельда смогли расшифровать основной принцип действия и распространения COVID-19. Они использовали наработки своих коллег из Китая, которые опубликовали данные для всех учёных с целью как можно быстрее найти лекарство. Научные сотрудники из Германии воспользовались своими открытиями против возбудителя MERS-CoV, действующего по тому же принципу, что и коронавирус. Им удалось создать действующий ингибитор, который скапливается в почках и лёгких, а при попадании COVID-19 успешно блокирует его распространение.

Учёные отметили, что они уже успешно протестировали вакцину на мышах и клетках человека. Несмотря на это, лекарственное средство на основе их открытия создать в кротчайшие сроки не получится, и оно появится не раньше, чем через год. Таким образом подавить нынешнюю пандемию не представляется возможным, но в случае повторной вспышки коронавируса у них уже будет действенное средство для минимизации последствий, пишет weekly-news.ru.