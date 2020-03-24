Производитель озвучил дату премьеры нового седана Genesis G80

24.03.2020, 10:25, Новости дня

Премиальная компания Genesis объявила дату официального выхода роскошного седана Genesis G80.

В частности, разработчики применили здесь платформу, которая ранее уже использовалась при выпуске флагманского кроссовера GV80. Официальная премьера южнокорейского седана состоится 30 марта в рамках открытой онлайн-трансляции, которую смогут увидеть все желащие. Вместе с тем официальный дебют изначально планировала на выставке в Женеве, однако из-за эпидемии мероприятие отменили.

В начале нынешнего месяца появились подробности о внешнем виде и характеристиках, однако уже через несколько дней представители марки официально назовут все комплектации и стоимость флагманского седана G80. Актуальное поколение доступно в РФ по цене от 2,8 млн рублей.