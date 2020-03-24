 

Производитель озвучил дату премьеры нового седана Genesis G80

24.03.2020, 10:25, Новости дня

Премиальная компания Genesis объявила дату официального выхода роскошного седана Genesis G80.

В частности, разработчики применили здесь платформу, которая ранее уже использовалась при выпуске флагманского кроссовера GV80. Официальная премьера южнокорейского седана состоится 30 марта в рамках открытой онлайн-трансляции, которую смогут увидеть все желащие. Вместе с тем официальный дебют изначально планировала на выставке в Женеве, однако из-за эпидемии мероприятие отменили.

В начале нынешнего месяца появились подробности о внешнем виде и характеристиках, однако уже через несколько дней представители марки официально назовут все комплектации и стоимость флагманского седана G80. Актуальное поколение доступно в РФ по цене от 2,8 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Опубликованы первые снимки обновленного Dacia Sandero

17.02 / “В волосах”. Даша Суворова выпустила клип. Видео

21.02 / “Пошли необратимые процессы”. Остапчук пожаловался на проблемы с зубами

17.02 / “Ювентус” победил “Брешию”, “Лацио” обыграл “Интер”. Результаты 24-го тура чемпионата Италии

12.02 / Нацсовет оштрафовал радиостанции на 1,6 млн грн из-за нехватки песен на украинском

23.02 / Мадонна пошутила про «Игру престолов» со звездой сериала

16.02 / Названа цель напавшего на прихожан храма в Москве

17.02 / Стало известно о задержании гендиректора свердловской «Титановой долины»

18.02 / Парковочные места у дома в центре столицы отдали консульству Австрии

25.02 / Минобороны уточнило дату похорон маршала Язова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска